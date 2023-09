Caccia mondiale al basso originale di Paul McCartney

AGI - Il produttore tedesco di strumenti musicali Hofner ha avviato una caccia mondiale per trovare uno degli strumenti musicali più iconici di sempre: il basso originale dell'ex Beatles Paul McCartney.

Sotto il titolo "The Lost Bass Project", il produttore chiede informazioni per ritrovare lo strumento musicale, che McCartney acquisto' nella citta' tedesca di Amburgo nel 1961 per 30 sterline (34,8 euro), ma che anni dopo ando' perduto. Nick Bass, che ha lavorato per diversi anni come marketing manager di Hofner, sta guidando questo progetto di ricerca per cercare di risolvere il "più grande mistero nella storia del rock and roll", riporta la Bbc.

Wass ha detto all'emittente britannica che McCartney gli aveva chiesto del basso durante una recente conversazione e così ha iniziato la campagna mondiale per trovarlo.

Non è chiaro cosa sia successo allo strumento, che presumibilmente fu accantonato dopo che i Beatles finirono di incidere "Get Back" nel 1969. Dal Top Ten Club di Amburgo nel 1961 alle prime registrazioni negli studi di Abbey Road di Londra, il basso Hofner fu utilizzato tra il 1961 e il 1963 e si sente in brani come "Love Me Do" e "She Loves You".