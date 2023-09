AGI - In Ohio, negli Stati Uniti, l'autorità giudiziaria ha rilasciato il video in cui un poliziotto spara e uccide una giovane donna afroamericana, madre di due bambini e incinta di sei mesi, ferma in auto nel parcheggio di uno store, a Blendon Township. L'episodio è avvenuto due settimane fa.

Le immagini, registrate dalla body-cam in dotazione all'agente, mostrano un poliziotto avvicinarsi al finestrino di una macchina e chiedere più volte alla ragazza di uscire. "Fuori dall'auto, fuori dall'auto", le urla, ma la ragazza, TaKiya Young, 21 anni, di Columbus, protesta, si rifiuta di obbedire.

La polizia era intervenuta dopo che il dipendente di un supermarket aveva segnalato il furto di prodotti da parte di alcune persone, che poi si erano allontanate. Tra i sospettati è finita anche Young. A un certo punto la ragazza ha acceso la macchina e provato ad allontanarsi.

Un secondo poliziotto, che si trovava di fronte all'auto, ha puntato la pistola e sparato un colpo che ha centrato il vetro anteriore della macchina. L'auto ha continuato ad andare avanti per una quindicina di metri fino a fermare la corsa sul marciapiede. La scena è durata venticinque secondi.

Dopo aver rotto il vetro del finestrino, aperto il veicolo ed estratto il corpo della ragazza, sono stati chiamati i soccorsi. Un medico era di passaggio ed è subito intervenuto, ma non c'è stato niente da fare: Young è morta poco dopo in ospedale, la bambina che sarebbe dovuta nascere a novembre non è sopravvissuta.

Bodycam footage shows the moment a police officer shoots at Ta’Kiya Young, 21, through the windshield of her car.



Ohio Police say she was suspected of shoplifting and was shot when she accelerated towards an officer, killing her and her unborn daughter https://t.co/W2YEMkZjhZ pic.twitter.com/kEP9CffCW8 — Sky News (@SkyNews) September 1, 2023

La famiglia della vittima chiede giustizia. I due poliziotti sono stati messi a riposo forzato, ma senza sospensione dello stipendio. Un'indagine interna è stata avviata per accertare se sia stata usata una forza eccessiva e non motivata.

Secondo il regolamento della polizia dell'Ohio, gli agenti sono autorizzati a sparare solo quando hanno chiara la sensazione che sia l'unico modo per fermare una persona e se si sentono davvero a rischio.

Le immagini mostrano che la donna voleva allontanarsi, ma chi ha sparato non è sembrato in grave pericolo, seppure si trovasse davanti all'auto, che si era appena mossa dal parcheggio. Tra l'alto si vede la ragazza sterzare leggermente il volante proprio per uscire quasi lateralmente, forse per evitare l'impatto con il poliziotto.