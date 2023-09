AGI - A meno di dieci giorni dal summit del G20 di New Delhi rimane incerta la partecipazione al vertice del presidente cinese, Xi Jinping. Secondo fonti indiane e altre fonti diplomatiche straniere in Cina citate dall'agenzia Reuters e dai media indiani, Pechino non ha ancora confermato la presenza del leader cinese, e come possibile sostituto di Xi in India potrebbe esserci il primo ministro, Li Qiang. "A ieri, non c'era conferma della partecipazione del presidente cinese al summit del G20", ha detto una persona al corrente della situazione citata dall'Hindustan Times. Ci sarebbero, inoltre, indicazioni che Xi non potrebbe partecipare al summit del 9 e 10 settembre, e inviare un altro alto funzionario al suo posto.

Le tensioni tra i due giganti asiatici

Mancano, comunque, conferme ufficiali sia da New Delhi, che da Pechino. I rapporti tra Cina e India rimangono complicati, e nel G20 cresce lo scetticismo rispetto a Pechino, di cui sono sotto osservazione i legami con la Russia e le mire di Pechino nei mari e su Taiwan. Xi e il primo ministro indiano, Narendra Modi, si erano incontrati LA settimana scorsa al summit dei Paesi Brics, la sigla delle economie emergenti di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica di Johannesburg.

Nell'incontro, Modi ha sollevato con Xi la questione delle tensioni sul confine himalayano che divide i due Paesi, che nel 2020 hanno portato a scontri nei quali sono morti venti soldati indiani e almeno quattro cinesi. La Cina avrebbe cercato di minimizzare la disputa come una "questione storica" che va gestita "in maniera appropriata", mentre per Modi risolvere la questione eè"essenziale" per la normalizzazione dei rapporti.

Il summit del G20 di New Delhi era visto come un possibile luogo di incontro tra Xi e il presidente Usa, Joe Biden: i due leader si erano incontrati di persona, l'ultima volta, l'anno scorso, al summit del G20 di Bali, in Indonesia. Qualora Xi non andasse al vertice in India, rimarrebbe il summit dell'Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation) di San Francisco, in programma a novembre, come possibile location per un incontro con Biden nel 2023 a margine di un evento internazionale. Xi

i ha compiuto solo due viaggi all'estero dall'inizio del suo terzo mandato come presidente cinese, in Russia, a marzo, e in Sudafrica, settimana scorsa, per il vertice dei Brics. Il presidente Usa ha, invece, già confermato la propria presenza al vertice di New Delhi, mentre la Russia verrà rappresentata dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov, per l'assenza del presidente russo, Vladimir Putin.