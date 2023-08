AGI - Undici passeggeri e l'equipaggio di una compagnia aerea sono stati ricoverati in ospedale a seguito di una grave turbolenza su un volo Delta da Milano ad Atlanta. Lo ha reso noto la compagnia aerea con sede negli Stati Uniti.

"I membri del Delta Care Team si stanno mobilitando per connettersi con i clienti del volo Delta 175 che ha subito gravi turbolenze prima di atterrare in sicurezza ad Atlanta - ha spiegato un portavoce - la nostra priorità è prenderci cura dei nostri clienti e dell'equipaggio che hanno subito infortuni".

Eleven people that were on a Delta Air Lines flight from Milan to Atlanta on Tuesday were sent to the hospital after “severe turbulence," the airline said. This is a developing story and will be updated. https://t.co/Lgog6LBplc