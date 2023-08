Aereo si schianta in Australia, morti tre militari Usa

AGI - Tre militari americani sono morti nello schianto di un aereo a decollo verticale durante un'esercitazione nel Territorio del Nord australiano. A bordo del velivolo a decollo verticale Osprey precipitato vicino alle isole Tiwi, a nord di Darwin. c'erano 23 marines impegnati nell'esercitazione congiunta "Predator Runs" delle forze armate australiane e americane. Altri 5 sono ricoverati in ospedale.

Il ministero australiano della Difesa ha affermato che a bordo dell'Osprey "c'era personale militare americano", mentre sembra che nessun australiano sia coinvolto. Il ministero non ha aggiunto dettagli, limitandosi a comunicare che "in questo momento tutta l'attenzione è nella risposta all'incidente e per la sicurezza di quanti erano a bordo". A marzo un'Osprey dell'esercito Usa era precipitato durante un'esercitazione in Norvegia e quattro marines avevno perso la vita. Nel 2017, sempre in Australia, persone erano rimaste uccise in un altro incidente al convertiplano.