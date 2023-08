Chi è Jack Markell, il nuovo ambasciatore Usa a Roma

AGI - Atterrato oggi a Roma, il nuovo ambasciatore designato americano, Jack Markell, era stato nominato dal presidente Joe Biden a maggio, a luglio ha avuto la conferma del Senato. Markell è stato governatore del Delaware per due mandati dal 2009 al 2017 e poi ambasciatore presso l'Ocse a Parigi, dove ha guidato l'impegno Usa all'interno dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico su temi cruciali quali la governance tecnologica, le infrastrutture sostenibili ed il coinvolgimento dei governi a livello statale, di contea e locale.

In precedenza, ha prestato servizio alla Casa Bianca in qualità di coordinatore del progetto 'Operation Allies Welcome' nell'ambito del quale ha lavorato per garantire che gli esuli afghani idonei fossero accolti e ricollocati negli Stati Uniti. Ha presieduto sia la National Governors Association che la Democratic Governors Association, ed è stato presidente del Council of State Governments.

Durante il suo mandato da governatore, lo Stato del Delaware è uscito dalla grande recessione con la più forte crescita occupazionale nella regione e tra gli stati con i più alti incrementi salariali nel settore privato. Markell ha destinato significativi investimenti al miglioramento del sistema scolastico infantile, ai programmi di approfondimento linguistico, all'incremento delle ammissioni al college da parte di studenti con famiglie a basso reddito, ed ha lavorato a progetti per lo sviluppo della forza lavoro tra i più incisivi del Paese. In precedenza, ha svolto per 10 anni il ruolo di Tesoriere dello Stato del Delaware.

La carriera nel settore privato

Prima di impegnarsi nel settore pubblico, Markell ha ricoperto la carica di vicepresidente per lo sviluppo aziendale alla Nextel tra i vari incarichi nel settore privato, che includono Comcast Corporation e McKinsey and Company.

Inoltre ha fatto parte dei direttivi di numerose aziende private e di organizzazioni non-profit, tra cui Upstream USA, Delaware State University, Annie E. Casey Foundation and Jobs for America's Graduates. È inoltre Henry Crown Fellow e Rodel Fellow dell'Aspen Institute.