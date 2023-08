AGI - Almeno tredici persone, tra cui sette minorenni, sono rimaste uccise in Madagascar in una ressa all'ingresso di uno stadio della capitale, gremito per l'apertura di una competizione sportiva dell'Oceano Indiano.

La tragedia è avvenuta davanti a uno degli ingressi dello stadio Barea di Antananarivo, dove una folla di circa 50.000 spettatori era accorsa per assistere al lancio degli undicesimi Giochi delle Isole dell'Oceano Indiano. Il bilancio è ancora provvisorio ma, secondo un deputato malgascio, nella ressa sono morte tredici persone e più di un centinaio sono rimaste ferite.

"Finora ci sono 13 morti e 107 feriti", ha detto alla radio locale la politica dell'opposizione Hanitra Razafimanantsoa. Secondo la Croce Rossa sul posto, tra le vittime ci sono sette minorenni. " I soccorritori hanno stilato un primo elenco dei feriti. Le persone rimaste vittime avrebbero un'età compresa tra i 5 e i 70 anni. Tra loro, molti adolescenti.