La Russia ha bisogno di altri 450mila nuovi soldati

AGI - La Russia non ha sospeso la mobilitazione e sta considerando la possibilità di arruolare altre 450 mila persone. Lo ha detto Kyrylo Budanov, capo dei servizi segreti della difesa dell'Ucraina, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda. Budanov, Budanov, in un'intervista con Krym.Realii, un progetto di Radio Free Europe/Radio Liberty, ha sottolineato che la mobilitazione nella Federazione Russa non si è fermata, lo scorso autunno Mosca ha arruolato circa 350 mila russi e la mobilitazione segreta continua e attualmente vengono richiamate ogni mese dalle 20 alle 22 mila persone.

"Questo porta di per sé alla domanda successiva: perché una cifra del genere se le perdite sono, come si suol dire, trascurabili? Ebbene, vedrete che la verità è da qualche parte nel mezzo", ha aggiunto Budanov.

I Top Gun ucraini saranno addestrati negli Usa

Volodymyr Zelensky su un F-16 danese



L'Ucraina si prepara invece all'impiego dei caccia F-16 e l'addestramento dei suoi piloti sarà svolto negli Stati Uniti a partire da settembre. Lo fa sapere il Pentagono secondo quanto riporta il New York Times. Funzionari del Dipartimento della Difesa avevano affermato la scorsa settimana che i piloti ucraini sarebbero stati addestrati negli Stati Uniti se uno sforzo della coalizione europea per istruire dozzine di piloti, guidati da Paesi Bassi e Danimarca, avesse raggiunto la capacità massima.

Ma l'approccio sta ora cambiando per portare anche diversi piloti ucraini, il personale di manutenzione e altro personale di supporto per l'addestramento negli Stati Uniti non appena l'Ucraina li identificherà, ha detto ai giornalisti il generale Patrick S. Ryder, portavoce del Pentagono. "Vogliamo fare tutto il possibile per contribuire a portare avanti questo sforzo il più rapidamente possibile a sostegno dell'Ucraina", ha affermato.