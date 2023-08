I piloti ucraini di F-16 saranno addestrati negli Usa

AGI - L'addestramento dei piloti ucraini che dovranno guidare i caccia F-16 avverrà negli Stati Uniti a partire da settembre. Lo fa sapere il Pentagono secondo quanto riporta il New York Times. Funzionari del Dipartimento della Difesa avevano affermato la scorsa settimana che i piloti ucraini sarebbero stati addestrati negli Stati Uniti se uno sforzo della coalizione europea per istruire dozzine di piloti, guidati da Paesi Bassi e Danimarca, avesse raggiunto la capacità massima.

Ma l'approccio sta ora cambiando per portare anche diversi piloti ucraini, il personale di manutenzione e altro personale di supporto per l'addestramento negli Stati Uniti non appena l'Ucraina li identificherà, ha detto ai giornalisti il generale Patrick S. Ryder, portavoce del Pentagono.

"Vogliamo fare tutto il possibile per contribuire a portare avanti questo sforzo il più rapidamente possibile a sostegno dell'Ucraina", ha affermato. Prima dell'annuncio, nella notte italiana, il presidente americano Joe Biden e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky hanno parlato dei piani Usa di addestrare piloti ucraini sui caccia F-16.

Lo ha riferito la Casa Bianca, sottolineando che i due leader hanno discusso "dell'inizio dell'addestramento dei piloti di caccia ucraini e della garanzia di una rapida approvazione da parte di altre nazioni di trasferire i loro F-16 in Ucraina al termine dell'addestramento".