AGI - Per una volta, la videocamera di un poliziotto di Louisville (Kentucky) rivela un salvataggio invece che un atto di violenza. Chiamati dai vicini che ne avevano sentito le grida, i poliziotti hanno salvato una donna che era stata tenuta incatenata al suolo, con una catena che la intrappolava al collo.

Le immagini mostrano come i poliziotti abbiano invano tentato di abbattere la porta, che era stata fortificata e hanno dovuto usare una scala per arrivare al secondo piano di una casa, e liberare la donna, che era in lacrime e disperata.

