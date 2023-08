AGI - L'india attende di entrare nella storia con l'allunaggio del Chandrayaan-3. È il suo secondo tentativo di atterraggio sul satellite, una missione considerata cruciale per l'esplorazione lunare e per la posizione del Paese come potenza spaziale, pochi giorni dopo il fallimento dell'analogo tentativo russo con Luna-25.

Il premier Narendra Modi seguirà l'operazione, prevista alle 18.04 ora indiana, l'una e 34 minuti in Italia, con apprensione mentre è a Pretoria, in Sudafrica, per partecipare alla 15esima riunione annuale dei Brics. Un momento delicato per il suo Paese che tenta, insieme ai partner, di ritagliarsi un posto di primo piano tra gli emergenti, capitanati dalla Cina in un fronteggiamento del G7 e dell'Occidente.

© INDRANIL MUKHERJEE / AFP

Ragazzi indiani in una manifestazione a sostegno del programma di esplorazione spaziale

Chandrayaan significa "veicolo lunare" in hindi e sanscrito, ed è al suo secondo tentativo di atterraggio. Nel 2019, la missione Chandrayaan-2 dell'ISRO aveva infatti dispiegato con successo un orbiter, ma il suo lander era alla fine precipitato.

Per l'India un atterraggio di successo sulla Luna segnerebbe affrancarsi come potenza spaziale. Questo spiega l'enorme attesa in tutto il Paese: titoli a caratteri cubitali sui giornali e sui media. Nei templi, nelle moschee e nelle chiese del Paese uomini e donne sono in preghiera e i bambini delle scuole hanno sventolato il tricolore indiano in attesa della diretta dell'atterraggio.