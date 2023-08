AGI - Fiato sospeso in Pakistan pe runa funivia che è bloccata su un burrone con a bordo otto persone, sei bambini e due adulti. È successo in una remota regione montuosa del Pakistan nord-occidentale. I bambini stavano usando la cabina per andare a scuola, attraverso una valle ripida attraversata da un fiume nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, quando è rimasta bloccata a oltre 300 metri sul livello del mare, dopo che uno dei cavi che la azionavano ha smesso di funzionare.

Elicotteri dell'esercito hanno effettuato ricognizioni vicino alla funivia e un soldato è stato calato con un'imbracatura per fornire agli occupanti cibo, acqua e medicine, ha detto all'AFP Tanveer Ur Rehman, un funzionario del governo locale. "Si tratta di un'operazione delicata che richiede una precisione meticolosa. L'elicottero non può avvicinarsi troppo alla funivia, perché il flusso d'aria (causato dalle sue pale) potrebbe causare la rottura dell'unica catena che lo sostiene", ha aggiunto.

I soccorritori sono riusciti a portare in salvo quattro dei sei bambini, secondo i media locali, che rilanciano video dell'operazione. Alcune immagini mostrano qualcuno legato a un'imbracatura che dondola sotto a un elicottero, sospeso sopra la cabina della funivia, mentre la folla esulta in sottofondo.

I residenti e i parenti delle persone intrappolate sono radunati su entrambi i lati del profondo burrone, situato a diverse ore da qualsiasi città. "Ogni volta che l'elicottero abbassava il soccorritore più vicino alla funivia, il vento causato dall'elicottero faceva tremare la cabina e farla sbilanciare, facendo urlare di paura i bambini", ha detto Ghulamullah a Geo News, presidente del sito Allai Valley.

"La funivia è bloccata in un punto dove è quasi impossibile soccorrere senza un elicottero", ha detto all'AFP Zulfiqar Khan, un funzionario del servizio di emergenza pakistano Rescue 1122.

Il primo ministro ad interim Anwaar-ul-Haq Kakar ha immediatamente ordinato l'intervento. ispezione di tutti i dispositivi privati di questo tipo e chiusura di quelli che non rispettano gli standard di sicurezza. Nel 2017, 10 persone sono morte in un incidente simile vicino alla capitale Islamabad.