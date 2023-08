AGI - "La controffensiva procede in modo meno veloce di quanto si sperava anche perché la Russia ha avuto il tempo di prepararsi e ha letteralmente minato ogni metro quadro di territorio occupato". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, intervenendo alla conferenza dell'Università internazionale di Santander.

Il capo della diplomazia di Kiev ha inoltre ribadito che il suo Paese si sta preparando per contrastare meglio con la difesa contraerea contro gli attacchi con i droni russi. Le forze ucraine hanno riconquistato una parte del territorio intorno alla città orientale di Bakhmut, martoriata dalla guerra, ma non hanno fatto grandi progressi sul fronte meridionale. Lo ha comunicato la vice ministra della Difesa di Kiev, Hanna Malyar.

"Altri tre chilometri quadrati sono stati liberati intorno a Bakhmut. Nel Sud la situazione non ha subito cambiamenti significativi. I nostri difensori continuano ad avanzare nei settori di Berdyansk e Melitopol", ha detto Malyar alla televisione di Stato.

Gb, Mosca crea nuova formazione per difesa Kherson

La Russia sta espandendo le sue strutture militari mentre la guerra in Ucraina continua a trascinarsi, secondo il ministero della Difesa britannico. Nel suo ultimo rapporto l'intelligence militare britannica afferma che la Russia sta creando una nuova formazione, la 18ma Armata d'Armi Combinate, in risposta alle "realtà in tempo di guerra". Secondo Londra, l'esercito vedrà fondersi un certo numero di unità attualmente schierate a Kherson, e probabilmente sarà composto "principalmente da personale mobilitato e si concentrerà su operazioni di sicurezza difensive nel sud dell'Ucraina".

Il Papa: insensata la guerra in Ucraina

Ricevendo in Vaticano un griuppo di avvocati provenienti da Paesi membri del Consiglio d'Europa firmatari dell'Appello di Vienna, Papa Francesco è tornato stamane a definire "insensata" la guerra in Ucraina. Si tratta di una delle crisi internazionali che contribuiscono, insieme alle tensioni sociali, che sono da affrontare, a scuotere le democrazie e lo Stato di diritto. L'appello di Vienna, ha spiegato il Papa, "si colloca nel contesto europeo attuale, difficile sotto molti aspetti, a motivo, tra l'altro, della guerra insensata in Ucraina".

Mosca, F-16 a Kiev porteranno a escalation conflitto

La Russia ha condannato la decisione della Danimarca e dei Paesi Bassi di donare aerei da combattimento F-16 all'Ucraina, affermando che la mossa aggraverà la guerra. Danimarca e Paesi Bassi hanno annunciato che forniranno F-16 all'Ucraina: i primi sei dovrebbero essere consegnati intorno a Capodanno. In una dichiarazione citata dall'agenzia di stampa Ritzau, Vladimir Barbin, l'ambasciatore russo in Danimarca, ha avvertito che la mossa "porterà a un'escalation del conflitto".

Zelensky atteso ad Atene a vertice Balcani-Ue

È atteso anche il presidente ucraino, Volodymymr Zelensky, alla cena informale dei leader dei Paesi Balcani occidentali, dei vertici Ue e dei Paesi membri Ue della regione, ospitata ad Atene dal premier greco, Kyriakos Mitsotakis. Lo riportano i media serbi e greci. Il summit dei Balcani occidentali, nella capitale greca, avrà al centro il tema dell'allargamento dell'Ue, il futuro europeo della regionee, la sicurezza energetica e le sanzioni alla Russia a cui Belgrado non ha aderito.

All'appuntamento partecipano anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Zelensky è impegnato in un tour europeo che lo ha visto impegnato in Svezia, Paesi Bassi e Danimarca.