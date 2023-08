Settimana di caldo record in Francia, scatta l'allarme in 50 regioni

AGI - Allerta meteo arancione in 50 dipartimenti della Francia flagellati da una nuova ondata di caldo estremo, con temperature tra 35 e 42 gradi, destinate a protrarsi per tutta la settimana, con un picco atteso tra martedì e mercoledì. "Potremmo raggiungere livelli di temperatura mai misurati prima in Francia, quindi siamo molto preoccupati", ha dichiarato a BFM-TV, il ministro della Salute, Aurèlien Rousseau, a due giorni dal primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva.

A livello nazionale, ha avvertito Meteo France, "questo episodio è il più caldo dell'estate 2023, anche uno degli ultimi con un tale livello di intensità". L'attuale configurazione meteorologica crea una specie di "cupola di calore, con le alte pressioni che bloccano il calore", hanno spiegato i meteorologi, ricordando che "il secondo ingrediente è il riscaldamento globale che aumenta la probabilità di avere temperature elevate così tardi".

Secondo le previsioni diffuse da Meteo France, in almeno quattro regioni potrebbe anche scattare il livello massimo di vigilanza, di colore rosso: nella Drome, l'Ardèche, il Vaucluse e il Gard. Quello in corso dovrebbe essere l'ultimo episodio di caldo estremo dell'estate 2023, che si sta manifestando in modo tardivo e particolarmente intenso considerato il periodo.

A essere risparmiate sono soltanto le regioni del Nord e del Nord-Ovest della Francia, mentre tutto il resto della mappa dell'Hexagone è prevalentemente di colore arancione - in 50 dipartimenti - invitando la popolazione a essere "molto vigile", e in otto aree di colore giallo, ovvero l'indicazione ad "essere attenti".

Nelle ultime ore la temperatura record di 41,3 gradi è stata registrata a Cadenet, nel Vaucluse (Sud-Est), mentre un'ondata di "caldo intenso e durevole per questo periodo della stagione sta flagellando una buona parte del Paese, con temperature tra 35 e 39 gradi", ha osservato Meteo France. In questi giorni potrebbero essere battuti alcuni record assoluti di caldo, nella valle del Rodano, dove la colonnina di mercurio toccherà i 40-42 gradi. Le temperature aumenteranno durante la giornata odierna, tra 33 e 37, fino a 37-40 in Occitania e dal Rodano-Alpi alla Provenza e al Var.

Localmente ci saranno 41 gradi all'ombra, soprattutto tra Drome, Ardèche, Gard settentrionale e Vaucluse, motivo per cui è possibile che la vigilanza venga aumentata al colore rosso, il livello massimo, soprattutto nella Drome e nell'Ardèche, o anche nel Vaucluse e nel Gard. Le temperature molto alte continueranno fino a metà settimana con un calo "atteso a partire da giovedì o venerdì".

Solo un quarto settentrionale della Francia sfugge alla vigilanza arancione, con la Bretagna e i dipartimenti che si affacciano sulla Manica che godono di un clima relativamente fresco. In quelle zone le temperature sono comprese tra 13 e 16 gradi al mattino per raggiungere i 23-27 nel pomeriggio, localmente tra 20 e 22 sulla costa. Anche l'Hauts-de-France e la regione parigina, esclusa l'Ile-de-France, rimarranno con un colore verde, così come parte del Grande Est, sebbene l'Alsazia, ad esempio, sia posta in vigilanza arancione.

Inoltre il rischio di incendi è esacerbato dalle temperature estreme: nelle Hautes-Alpes, a Chanousse, 260 vigili del fuoco sono mobilitati contro un incendio, secondo l'associazione Prevenzione e segnalazione degli incendi boschivi.