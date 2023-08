California colpita dalla tempesta Hilary e da un terremoto di 5.1

AGI - Forti piogge stanno colpendo la California, con la tempesta tropicale Hilary che è arrivata dal Messico e rischia di causare inondazioni. Ma Hilary non si è rivelato l'unico problema per i cittadini del Golden State, perché nel frattempo un terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato vicino alla città di Ojai, nella California meridionale, ma non ci sono state segnalazioni immediate di danni o vittime.

Dal pomeriggio di domenica, il nucleo di Hilary si trova in California con venti massimi di 95 chilometri all'ora. Il Centro Nazionale per gli Uragani ha avvertito sul rischio di "probabili inondazioni catastrofiche e pericolose per la vita sulla Baja California e su parti degli Stati Uniti sudoccidentali fino a lunedì". "Questo è un evento meteorologico senza precedenti", ha avvertito il sindaco di Los Angeles Karen Bass.

© DAVID SWANSON / AFP

Una strada colpita dall'uragano Hilary in California

Le spiagge sono state chiuse e la gente si è precipitata nei negozi per fare scorta di acqua e altri beni di prima necessità. Per alcune aree sono stati emessi avvisi di inondazioni improvvise e anche di tornado. Il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza per gran parte dell'area meridionale dello stato. Le autorità hanno aperto cinque rifugi contro le tempeste e schierato più di 7.500 persone, tra cui diverse centinaia di soldati della Guardia Nazionale e squadre di soccorso rapido, ha detto l'ufficio di Newsom.

A San Diego, la gente ha riempito sacchi di sabbia per prepararsi a possibili inondazioni, mentre i bagnini hanno avvertito le persone di stare fuori dal mare. Una persona è morta in Messico dopo che un veicolo è stato spazzato via da un fiume in piena, ha detto l'agenzia di protezione civile del Messico, mentre avvertiva di frane e chiusure stradali in Baja California. L'esercito messicano ha aperto 35 rifugi dando rifugio a 1.725 persone colpite dalla tempesta. Nancy Ward, direttrice dell'Ufficio dei servizi di emergenza del governatore della California, ha affermato che Hilary potrebbe essere una delle peggiori tempeste che hanno colpito lo stato in più di un decennio.