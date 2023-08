>

L'ombra di Pyongyang sul vertice tra Usa, Giappone e Corea del Sud

Biden accoglie a Camp David i colleghi di Tokyo e Seul, due alleati che non si amano, per lanciare un segnale alla Cina. L'intelligence sudcoreana ritiene che Kim Jong-un coglierà l'occasione per testare un missile balistico intercontinentale