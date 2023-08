Uccise sette neonati, condannata l'infermiera killer

AGI - Il verdetto di colpevolezza nei confronti dell'ex infermiera neonatale Lucy Letby mette fine a uno dei casi penali più oscuri della Gran Bretagna: la donna, 33 anni, è stata condannata per l'omicidio "persistente, calcolato e a sangue freddo" di sette neonati prematuri nell'unità in cui lavorava presso l'ospedale Countess of Chester nel nord-ovest dell'Inghilterra.

È stato provato che Letby ha anche tentato di uccidere altri sei piccoli, diventando la peggiore serial killer di bambini nella storia britannica moderna. I fatti risalgono al 2015 e al 2016: le sue vittime includono due fratelli gemelli, uccisi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, un neonato di peso inferiore a 1 chilogrammo, a cui è stata iniettata aria e una bimba nata prematura di 10 settimane, uccisa al quarto tentativo. Letby - che ha anche sovralimentato i piccoli col latte o li ha avvelenati con l'insulina - è stata denunciata alla polizia nel 2017 e arrestata nel 2018. Il processo si era aperto a ottobre scorso, l'annuncio della pena è previsto lunedì e con alta probabilità sarà l'ergastolo.

I genitori in lutto sono rimasti senza fiato e hanno pianto in aula, dopo più di 20 giorni di drammatiche udienze al tribunale della corona di Manchester, che hanno concluso uno dei processi per omicidio più lunghi degli ultimi tempi. L'infermiera ha costantemente negato le accuse, dicendo ai giurati di essere "devastata" dalle accuse.

"Ho sempre e solo fatto del mio meglio per prendermi cura di loro. Sono qui per aiutare e prendermi cura, non per fare del male", si era difesa.

Ma dopo un processo durato 10 mesi, la giuria di sette donne e quattro uomini ha deliberato per la sua colpevolezza. Un'altra donna che sta scontando la pena detentiva massima è Rosemary West, che ha torturato e ucciso almeno nove giovani donne negli Anni '70 e '80. West, che ora ha 69 anni, sta scontando la pena all'Hmp New Hall nel West Yorkshire, dove Letby è detenuta da ottobre.

Il direttore medico dell'ospedale Countess di Chester, Nigel Scawn, ha detto che tutto il personale è "estremamente dispiaciuto dei crimini commessi nell'ospedale" e rassicurato che "ogni paziente che accede ai nostri servizi può avere fiducia nelle cure che riceverà". Il governo britannico, dal canto suo, ha annunciato il lancio di un'inchiesta indipendente per esaminare le circostanze di quanto accaduto nella struttura della sanità pubblica inglese.