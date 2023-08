Britney Spears-Sam Asghari, fine di un matrimonio

AGI - È durato solo 14 mesi il matrimonio di Britney Spears con Sam Asghari, il terzo per la popstar quarantunenne. Lo riferiscono fonti concordanti della stampa Usa, anche se al momento la notizia non è stata ufficialmente confermata dai diretti interessati.

Il primo incontro tra la tormentata cantante e il 29enne istruttore di fitness iraniano-americano risale al 2016, quando i due si sono conosciuti sul set di un video musicale della Spears, per la sua hit 'Slumber Party'.

Da allora Asghari è stato di sostegno alla pop star nel difficile percorso di cura per riequilibrare la sua salute mentale e ha avuto un ruolo chiave durante la battaglia legale contro il padre Jamie, per ottenere la fine della tutela di Britney, durata 13 anni.

© AFP Britney Spears

Asghari aveva in particolare sfoggiato una maglietta con la scritta 'Free Britney' su Instagram prima di un'udienza cruciale in tribunale.

La proposta di matrimonio di Asghari è arrivata nel settembre 2021 e la coppia si è poi sposata nel giugno 2022, con una cerimonia intima ma sfarzosa nella casa di Thousand Oaks, in California, in presenza di celebrità come Paris Hilton, Madonna e Drew Barrymore.

Mentre erano ancora fidanzati avevano annunciato di aspettare un figlio, ma in seguito si è verificato un aborto spontaneo. Negli ultimi mesi i tabloid statunitensi hanno spesso rilanciato voci sulle loro liti coniugali e di recente i due sono stati visti senza fedi nuziali, che solitamente indossavano.

Sarebbe stato Asghari a chiedere il divorzio, ma finora Spears non ha affrontato la questione pubblicamente: il suo ultimo post su Instagram fa riferimento al possibile acquisto di un cavallo.

La notizia della separazione giunge a poche settimane dall'uscita del libro di memorie della Spears, dal titolo "The Woman in Me", prevista per ottobre.

La popstar ha alle spalle un primo matrimonio con un suo amico d'infanzia, Jason Alexander, durato 55 ore nel 2004, e con il rapper Kevin Federline, suo marito dal 2004 al 2007, dal quale ha avuto due figli oggi teenagers, Jayden James e Sean Preston.