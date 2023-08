Caos all'aeroporto di Francoforte, allagate le piste d'atterraggio [VIDEO]

AGI - Forti piogge, venti di burrasca e raffiche di fulmini si sono abbattuti su Francoforte, causando gravi problemi logistici e di circolazione all'aeroporto internazionale, in parte allagato, e coinvolgendo migliaia di passeggeri. Lo riferiscono la stampa tedesca e la direzione stessa dell'aeroporto, rilanciando l'avviso per il maltempo nello Stato centrale dell'Assia diffuso nelle scorse ore dal Servizio meteorologico tedesco (DWD).

I forti temporali si sono manifestati in particolare tra le 20 e le 23 di ieri sera, quando i meteorologi hanno registrato più di 25 mila fulmini in un'ora e fino a 60 litri di acqua per metro quadrato in alcune parti della regione. Particolarmente colpita dal maltempo la zona dell'aeroporto di Francoforte, dove in poco tempo alcune piste sono state totalmente allagate, impedendo ai passeggeri di aerei appena atterrati di sbarcare.

Dozens of flights were cancelled at Germany's Frankfurt Airport after heavy rain led to flooding on parts of the tarmac and hours-long suspension of ground operations. pic.twitter.com/obqqj0Zkpe — DW News (@dwnews) August 17, 2023

Immagini e video pubblicati in diretta mostravano fiumi d'acqua sulle piste mentre sullo sfondo lampeggiavano i fulmini, costringendo le autorità del piu' grande aeroporto della Germania a cancellare 70 voli oltre a 23 arrivi previsti deviati a mezz'aria a causa del divieto di volo notturno e della situazione di allagamento a terra.

Il sito dell'aeroporto di Francoforte ha inoltre chiesto ai passeggeri in partenza di arrivare con almeno due ore e mezza di anticipo, mentre per più di due ore l'assistenza a terra è stata interrotta. Solitamente l'aeroporto chiude alle 23 ora locale, ma in circostanze eccezionali come quelle di ieri sera l'orario può essere esteso fino a mezzanotte per smaltire ritardi, cancellazioni ed evitare congestione il giorno successivo.