Scoperto un nuovo serpente, prende il nome da Harrison Ford 

AGI Dopo una formica e un ragno, Harrison Ford è il 'padrino' anche di una nuova specie di serpente scoperta in Perù che è stata battezzata 'Tachymenoides harrisonfordi' in suo onore. L'attore hollywoodiano, vicepresidente del gruppo no-profit Conservation International, è stato scelto per il suo impegno nella tutela dell'ambiente.

La scoperta è frutto di una collaborazione congiunta tra ricercatori del Perù e degli Stati Uniti ed è stata fatta nel Parco Nazionale Otishi nel Paese sudamericano.

Il Tachymenoides harrisonfordi è un serpente che misura circa 40 cm da adulto e non è pericoloso per l'uomo.