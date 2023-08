AGI - È di almeno 35 morti il bilancio dell'esplosione e del seguente incendio avvenuta in una stazione di servizio a Makhachkala, capoluogo del Daghestan, repubblica russa del Caucaso a maggioranza musulmana. Lo riferisce il ministero delle Situazioni d'emergenza russo. Intanto, per la giornata di oggi le autorità locali hanno dichiarato il lutto in tutta la regione.

Un video postato su Telegram dall'agenzia di stampa Ria Novosti mostra le fiamme che si alzano da un edificio, seguite da un'enorme esplosione. L'incendio si è esteso su un'area di circa 600 metri quadrati, ha dichiarato il ministero, aggiungendo che sono stati impiegati 260 vigili del fuoco.

Il ministero delle Emergenze ha diffuso immagini in cui si vedono auto bruciate e macerie. I feriti sono un'ottantina, tra cui 16 bambini. È stato avviato un procedimento penale per "prestazione di servizi che non soddisfano i requisiti della sicurezza della vita o della salute dei consumatori, che per negligenza ha comportato la morte di due o più persone".