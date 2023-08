Taiwan, "Nove aerei e 7 navi cinesi nello Stretto"

AGI - A Taiwan, il ministero della Difesa ha rilevato in 24 ore (tra l'ala di venerdì e quella di sabato) la presenza di nove aerei militari cinesi e sette navi della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese.

Lo riferisce Taiwan News. Secondo il ministero, uno degli aeromobili rilevati, un elicottero anti-sottomarino, è entrato nella zona di identificazione di difesa aerea di Taiwan. Per monitorare l'attività dei mezzi militari cinesi, Taiwan ha inviato aerei e navi militari oltre a seguirne l'attività da terra.

Le esercitazioni cinesi erano state preannunciate e avvengono in coincidenza con il viaggio del vice presidente dell'isola, William Lai Ching-te, per il Paraguay, viaggio che ha previsto due scali, a New York e San Francisco, che irritano molto Pechino.