Dopo l'allarme bomba, riaperta la Torre Eiffel 

AGI - La Torre Eiffel, monumento simbolo di Parigi, è stata evacuata per un allarme bomba. "La polizia è sul posto con gli artificieri" ha affermato una portavoce della Sete la società che gestisce la Torre, aggiungendo che si tratta di "una procedura abituale in questo tipo di situazione, che è anche infrequente". L'evacuazione ha riguardato i tre piani ivi compreso il ristorante, cosi' come il piazzale. Tra mezzogiorno e le 13,30 tutti i visitatori erano stati allontanati.

La Torre è stata riaperta alle 15,30.

L'ultimo allarme bomba prima di questo rimonta a settembre 2020 e porto' anch'esso all'evacuazione per un paio d'ore della Torre. Allora scatto' per una chiamata anonima alla polizia di presunta matrice islamista. Nel 2022 la Torre ha accolto oltre 5 milioni e 800 mila visitatori.