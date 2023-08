L'Ecowas sostiene l'intervento militare immediato in Niger

AGI - Il blocco dell'Africa occidentale ECOWAS ha approvato l'intervento militare in Niger "il prima possibile", per rimuovere i governanti militari dopo il colpo di stato del mese scorso, ha dichiarato giovedì il presidente della Costa d'Avorio Alassane Ouattara. "I Capi di Stato Maggiore avranno altre conferenze per finalizzare le cose, ma hanno l'accordo della Conferenza dei Capi di Stato per iniziare l'operazione il prima possibile", ha dichiarato Ouattara al ritorno da un vertice d'emergenza dell'ECOWAS.

Alassane Ouattara ha dichiarato che la Costa d'Avorio fornirà "un contingente" di 850-1.100 uomini, insieme a Nigeria e Benin in particolare, e che "altri Paesi" si uniranno a loro. "I putschisti possono decidere di andarsene domani mattina e non ci sarà alcun intervento militare, dipende da loro", ha insistito, aggiungendo: "Siamo determinati a reintegrare il presidente Bazoum al suo posto". Al termine del vertice di Abuja, tuttavia, il presidente della Commissione Ecowas, Omar Touray, ha ribadito "il continuo impegno per il ripristino dell'ordine costituzionale, attraverso mezzi pacifici".

La minaccia dell'uso della forza è stata sollevata per la prima volta il 30 luglio, in occasione di un precedente vertice dell'ECOWAS, quando è stato dato un ultimatum di sette giorni ai militari di Niamey per reintegrare il Presidente Bazoum, rovesciato il 26 luglio, o affrontare un intervento armato. Ma alla scadenza di domenica non è successo nulla. Da allora, i nuovi governanti del Niger sono apparsi chiusi ai tentativi di negoziazione dell'ECOWAS.