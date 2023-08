Brucia una residenza per disabili in Francia, 11 dispersi 'potenziali morti'

AGI - Mentre continuano le operazioni di soccorso nella residenza per disabili teatro di un violento incendio, a Wintzenheim, in Alsazia (Francia), si assottigliano le speranze per undici ospiti della struttura ancora dispersi e "potenzialmente deceduti", ha comunicato la Prefettura dell'Alto-Reno, regione francese del nordest.

Intanto, la premier Elizabeth Borne, via Twitter, dopo aver espresso rammarico per "le vittime e le loro famiglie", ha annunciato che si recherà sul posto insieme ad Aurore Bergè, ministra alla Solidarietà.

Il rogo, riferiscono media francesi, si è sviluppato nelle prime ore del mattino in un casolare di circa 500 metri quadrati che offre alloggi per adulti con lievi handicap, non lontano dalla città di Colmar ed ha coinvolto.

Allertati alle 6:30, 76 vigili del fuoco sono tuttora impegnati nel tentativo di domare le fiamme mentre la Prefettura ha mobilitato almeno 40 unità della gendarmeria locale.