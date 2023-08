Diventa una star di TikTok raccogliendo rifiuti

AGI - In Francia un netturbino di nome Ludovic Franceschet è diventato una star su TikTok, per la sua personale guerra all'immondizia. Il 47enne, spazzino in servizio da sei anni, sta trascorrendo un'insolita estate: è attualmente impegnato in un cammino di 800 km, tra Parigi e Marsiglia, lungo la strada nazionale numero 7 per ripulirla e sensibilizzare i francesi al rispetto dell'ambiente.

Indossa il tipico smanicato di colore arancione, oltre a un cappello che lo contraddistingue: con una mano spinge il bidone della spazzatura e con l'altra la pinza per raccogliere i rifiuti. Partito dalla cattedrale Notre Dame di Parigi il 1 agosto, Ludovic intende percorrere 800 chilometri in 54 giorni - compreso qualche momento di riposo - per arrivare a Marsiglia il 24 settembre.

"Raccoglieremo tutti i rifiuti possibili e immaginabili", aveva dichiarato il giorno della partenza il netturbino impiegato della città di Parigi. Sui social condivide da tempo la passione per il suo lavoro e in passato ha raccontato al quotidiano 'Le Figaro' di sognare sin da bambino di esercitare questa professione.

Per dare il buon esempio, ha scelto di impegnarsi in prima persona visto che sui social è sempre più seguito, con oltre 300 mila follower conquistati in poche settimane. La nazionale 7 è una storica strada delle vacanze, percorsa dai francesi che dalla capitale vogliono raggiungere il capoluogo meridionale affacciato sul Mediterraneo senza prendere l'autostrada.

Un recente studio ha dimostrato che il 25% dei francesi getta rifiuti dal finestrino della macchina mentre guida, a cominciare dai mozziconi di sigaretta, ma anche bottiglie vuote, gomme e imballaggi di cibo. Quando ha attraversato la nota foresta di Fontainebleau, affacciata sulla strada nazionale, lo spazzino ambientalista ha annunciato di aver prelevato almeno 1.500 latine vuote, oltre a pneumatici, cavi in fibra ottica, rifiuti di costruzione.

Lungo la strada, Ludovic si è imbattuto anche in discariche selvagge troppo grandi per essere rimosse direttamente da lui e ha chiesto l'intervento delle autorità locali. Al sesto giorno il netturbino ha affermato di aver già raccolto più di due tonnellate di rifiuti, caricati su un rimorchio a suo seguito, trainato da un camper guidato dai suoi amici che lo stanno seguendo in questa avventura.

"Per favore, gettate i vostri rifiuti negli appositi raccoglitori della spazzatura", ripete instancabilmente Ludovic ogni sera nei video postati sui social che documentano la sua sfida-missione. L'appuntamento per tutti è a Marsiglia a fine settembre per la pesatura finale.