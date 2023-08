Donetsk sotto le bombe, brucia l'università

AGI - È scoppiato un incendio nell'edificio dell'Università di Economia e Commercio di Donetsk, nell'Est dell'Ucraina, bombardato dalle forze armate ucraine. Lo ha riferito il canale Telegram del ministero per le situazioni di emergenza, a Mosca.

Secondo fonti russe, l'università è stata colpita da munizioni a grappolo; e poiché il tetto è in legno, il fuoco è diffuso rapidamente, ha aggiunto Alexei Kostrubizki, il ministro della crisi per la regione. Ancora non c'e' stato alcun commento da parte dell'Ucraina, che comunque - come la Russia del resto-negano di attaccare civili e infrastrutture civili. La Russia ha annesso la regione ucraina di Donetsk lo scorso autunno contemporaneamente ad altre tre regioni (Zaporizhzhia, Lugansk e Kherson) in violazione del diritto internazionale.

Intanto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha definito "un crimine di guerra" l'attacco a un centro trasfusionale nella regione di Kharkiv, aggiungendo che ci sono "morti e feriti".