L'impressionante crescita demografica in Pakistan

Secondo i risultati dell'ultimo censimento la popolazione del Pakistan è cresciuta di 35 milioni di unità in soli sei anni, raggiungendo i 250 milioni. Questo tasso di crescita annuale del 2,5% rappresenta una "grande sfida" per il Paese, ha dichiarato il Primo Ministro Shehbaz Sharif, sottolineando che è "superiore alla crescita economica".

Anni di cattiva gestione finanziaria hanno spinto l'economia pakistana verso il collasso, una situazione esacerbata dalla pandemia di Covid, dalla crisi energetica globale e dalle inondazioni record che hanno sommerso un terzo del Paese nel 2022.

Under the chairmanship of PM Pakistan, Muhammad Shahbaz Sharif the Council of Common Interest, in its 50th meeting, has approved the results of First Digital Census of Pakistan with full consensus. The meeting was also attended by all Provincial Chief Ministers. #DigitalCensusPK pic.twitter.com/dUSNQBt3JE