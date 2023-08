AGI - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto alla Corte Suprema di intervenire nelle sue battaglie legali, dopo la terza incriminazione per il ruolo svolto nell'insurrezione del 6 gennaio 2021. In un post pubblicato sulla sua piattaforma social, Truth, il tycoon ha ripetuto le accuse al presidente Joe Biden.

Trump ha dichiarato che i molti casi avviati nei suoi confronti richiederanno "enormi quantita'" di tempo e denaro e lo costringeranno a usare quelle risorse per i processi, "risorse - ha aggiunto - che sarebbero state destinate a finanziare la campagna presidenziale e i comizi, e invece mi toccherà' spenderle per contrastare questi banditi della sinistra radicale nei tribunali di tutto il Paese".

"Sto guidando i sondaggi - ha continuato - anche nei confronti del corrotto Joe (Joe Biden, ndr) ma questa non è una partita. È interferenza elettorale e la Corte Suprema deve intervenire". Trump è stato incriminato per concorso nel tentativo di frodare gli Stati Uniti, ostruzione del processo democratico e contro i diritti dei cittadini, per il suo tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020.

Quella notificata ieri a Washington è la terza incriminazione per il tycoon dopo quella per il pagamento in nero nei confronti di due donne che avevano minacciato, nel 2016, di rivelare le sue relazioni extraconiugali, e per il trasferimento illegale di documenti riservati dalla Casa Bianca al resort dell'ex presidente, in Florida.

Biden ha più volte sottolineato l'indipendenza del dipartimento di Giustizia nel prendere le sue decisioni, mentre il super procuratore Jack Smith, che guida l'inchiesta sul 6 gennaio 2021, e il procuratore generale Merrick Garland hanno difeso l'integrità del dipartimento e dell'Fbi, più volte accusate da Trump di agire per fini politici.