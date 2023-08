AGI - Il tifone Khanun, che sta colpendo il Giappone sud-occidentale da diversi giorni e ha fatto scattare l'allerta a Taiwan e in Cina, ha causato almeno due morti e 60 feriti nel suoi cammino attraverso la prefettura di Okinawa, oltre a provocare sospensioni del traffico aereo e interruzioni di corrente che hanno interessato finora circa 156.000 abitazioni.

Khanun, il sesto tifone della stagione nel Pacifico e classificato come "molto forte" dalla Japan Meteorological Agency alle 10:45 ora locale (1:45 Gmt) si trovava a circa 230 chilometri a sud-ovest dell'isola di Kumejima, nell'arcipelago di Okinawa. La tempesta di vento si sta muovendo a velocità molto bassa in direzione ovest-nord-ovest, con raffiche di vento fino a 216 chilometri orari.

© AFP Gli effetti del tifone Khanun

Per ora si sta avvicinando al nord di Taiwan, dove le autorità locali hanno annunciato la chiusura di scuole e uffici pubblici per giovedì. Lo riferisce l'agenzia di stampa Cna, informando che la misura interessa città come la capitale Taipei, Keelung e Yilan. Secondo le autorità meteorologiche dell'isola, il passaggio del tifone nell'area porterà fino a 80 millimetri di pioggia in 24 ore.