AGI - Vladimir Putin e il collega turco Recep Tayyip Erdogan avrebbero concordato una visita del presidente russo in Turchia, secondo l'ufficio della presidenza turca rilanciato dai media russi. Questo è ciò che sarebbe emerso dall'ultima telefonata, arrivata oggi, tra i due leader.

Ma il Cremlino non ha confermato quanto annunciato da Ankara. "Putin ed Erdogan hanno concordato di proseguire i contatti a vari livelli, anche nell'ambito dei preparativi per un possibile incontro tra i due leader", si legge nella nota del Cremlino.

La Turchia, dal canto suo, continuerà a impegnarsi sul fronte diplomatico per far ripartire l'accordo sul grano. "La fine dell'accordo per le esportazioni di grano dall'Ucraina, dopo l'uscita della Russia nelle scorse settimane, non gioverà a nessuno" ha detto Erdogan.

Il presidente turco ha invitato poi il suo omologo russo a evitare qualsiasi "escalation" nel conflitto con l'Ucraina nel Mar Nero. Lo ha riferito la presidenza turca. Durante il colloquio telefonico, il leader di Ankara ha chiesto a Putin "di non prendere alcuna misura che rischi di provocare un'escalation delle tensioni nella guerra tra Russia e Ucraina". E ha anche sottolineato, in merito all'accordo sul grano da cui Mosca si è ritirata, "l'importanza dell'iniziativa del Mar Nero, che considera un ponte per la pace".