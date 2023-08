AGI - Atene offrirà una settimana di vacanza gratuita ai turisti che hanno dovuto abbandonare Rodi devastata dagli incendi del mese scorso. Ad assicurarlo è stato il premier greco Kyriakos Mitsotakis durante un'intervista alla televisione britannica Itv.

L'offerta - ha chiarito Mitsotakis - è rivolta alle migliaia di persone costrette a interrompere le loro vacanze ed evacuate dall'isola dell'Egeo mentre decine di case e strutture alberghiere erano divorate dalle fiamme. Mitsotakis ha ricordato che sull'isola e in altre famose località turistiche greche, la situazione "è tornata alla normalità" anche se, indubbiamente, "ha causato disagi ai visitatori".

© Spyros Bakalis/ AFP Pompieri spengono un incendio a Rodi

A Rodi, in particolare, lo stato d'emergenza è rientrato il 25 di luglio, dopo un massiccio impegno dei corpi specializzati per domare le fiamme ed evacuare almeno 6mila turisti (circa 70mila sono quelli che hanno abbandonato l'isola autonomamente, poco ore dopo che le fiamme divampassero in vari punti dell'isola).

© AFP

Rodi, una destinazione particolarmente gettonata dal turismo britannico, a oggi - ha garantito Mitsotakis - è "completamente sicura". Ad approfittare della generosa offerta, valida per il prossimo autunno o per la primavera 2024, saranno tutte quelle persone che hanno avuto le ferie di luglio rovinate da incendi e caldo record.