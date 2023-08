AGI - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato informato della nuova incriminazione per il tentativo di sovvertire il risultato elettorale del 2020. Lo riporta Abc News che cita fonti vicine al tycoon. Sono quattro i capi d'accusa contestati a Trump.

Il gran giurì ha consegnato al giudice della corte di Washington un atto di incriminazione in cui i nomi sarebbero stati secretati su richiesta del Dipartimento della Giustizia. Lo riporta Nbc News. A consegnare il documento in busta chiusa è stato un rappresentante del gran giurì nominato per valutare le prove raccolte nell'inchiesta sul tentativo di Donald Trump di sovvertire il voto del 2020 e l'insurrezione del 6 gennaio 2021.

© Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Donald Trump

Pochi minuti prima, sul social Truth, Trump aveva preannunciato una sua nuova incriminazione da parte del consigliere speciale Jack Smith. "Ho sentito che lo squilibrato Jack Smith, per interferire con le elezioni presidenziali del 2024, pubblicherà un'altra falsa incriminazione del vostro presidente preferito, me, alle 17 (le 23 italiane)", ha scritto Trump in un post sulla sua piattaforma Truth Social.