AGI - Le autorità ucraine hanno preparato un piano per il trasferimento del potere nel caso in cui la Russia riesca a eliminare il presidente Volodymyr Zelensky, scrive Politico citando fonti tra funzionari ucraini.

Formalmente, secondo la Costituzione, i doveri del presidente in sua assenza dovrebbero essere svolti dal presidente della Verkhovna Rada, il Parlamento. Attualmente, questa posizione è ricoperta da Ruslan Stefanchuk, un membro del partito Servitore del popolo di Zelensky. Tuttavia, il suo rating è al 40% circa, quindi il Paese sarebbe guidato da un Consiglio di governo, che sarà presieduto nominalmente da Stefanchuk.

Il consiglio includerà molto probabilmente il capo dello staff di Zelensky Andriy Yermak, il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba e il ministro della Difesa Alexei Reznikov. Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny rimarrà al suo posto, scrive Politico.

L'esistenza di un piano per organizzare la leadership dell'Ucraina senza Zelensky lo scorso anno è stata confermata anche dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Gli ucraini hanno piani - di cui non parlerò né entrerò nei dettagli - per garantire quella che chiameremmo 'continuità di governo'", aveva detto Blinken.