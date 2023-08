AGI - Il video, insieme alle fotografie scattate, potrebbe ingenerare qualche dubbio o persino il sospetto - ma uno zoo della Cina orientale, ad Hangzhou, ha subito rigettato con forza le insinuazioni - che alcuni dei suoi orsi “del sole” lì ospitati potrebbero essere degli “esseri umani travestiti con appositi costumi”, riferisce il Guardian di Londra dopo che il video ha colto uno di questi esemplari in piedi sulle zampe posteriori.

A video of a "human-like" black #bear at #Hangzhou Zoo went viral! But the zoo staff denies it's a person in disguise—too hot to bear! #animal pic.twitter.com/47y9VzslYQ — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 31, 2023

This is a real bear, not a human dressed in costumes! A four-year-old Malayan sun bear named Angela in a Hangzhou zoo went viral on China's social media as a video showed the world's smallest bear standing upright and waving to tourists just like a human. pic.twitter.com/Azv2tTVJhv — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) August 1, 2023

Il video è circolato largamente sui social media e le persone che l’hanno visto hanno notato che “le sue zampe sottili e le pieghe del pelo erano simili a quelle di un essere umano che fingeva di essere un orso”.

© STR / AFP



La notizia è subito rimbalzata sui media internazionali, tanto che la Cnn – nel riprenderla – ha fatto notare che i sospetti potevano essere legittimi perché in passato degli zoo della Cina “hanno rasentato il ridicolo per aver tentato di far passare animali domestici come alcuni cani per animali selvatici”.

Come nel caso di uno zoo cittadino nella provincia centrale di Henan che nel 2013 ha mandato su tutte le furie i visitatori “per aver contrabbandato un cane mastino tibetano per un leone”. I sospetti sono poi diventati realtà quando i visitatori “hanno sentito abbaiare il leone”, riporta ironicamente il sito della tv americana.

In un altro caso, nella provincia del Sichuan, uno zoo ha spacciato un golden retriever seduto in una gabbia per un recinto di leoni africani. Quanto ad Hangzhou, un portavoce dello zoo ha affermato che l'animale era reale e che un tale inganno non sarebbe mai potuto avvenire in una struttura statale, tanto più che “a causa delle temperatura estiva di 40° un essere umano che indossa un costume da orso fatto di pelliccia non avrebbe potuto che resistere solo pochi minuti prima di stramazzare al suolo”.

E a dimostrazione di quanto affermato lo stesso zoo lunedì ha organizzato delle visite dimostrative per giornalisti per far vedere loro gli orsi e sfatare così la diceria.

Quanto agli orsi in questione, essi “hanno le dimensioni di cani di grossa taglia, alti al massimo 1,3 metri sulle zampe posteriori, rispetto ai 2,8 metri dei grizzly e di altre specie”, riferisce il Guardian, mentre la Cnn scrive che “originari delle foreste tropicali del sud-est asiatico, gli orsi del sole sono le specie di orsi più piccole del mondo” mentre “gli adulti raggiungono altezze fino a 70 centimetri e pesano tra i 25 ei 65 chilogrammi, non vanno in letargo e sono anche caratterizzati da macchie di pelo color ambra a forma di mezzaluna sul petto mentre lunghe lingue li aiutano a estrarre il miele dagli alveari, guadagnandosi il nome di ‘beruang madu’” (orso del miele), così in Malesia e in Indonesia.

Questo tipo di orso, infine, sembra minacciato dall’azione dei bracconieri sempre in azione, tant’è che il loro numero negli ultimi tre decenni “è diminuito del 35%”, secondo fonti del Wwf.