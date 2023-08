AGI - Almeno 11 persone sono morte e 27 sono disperse dopo le forti piogge che hanno colpito Pechino. Lo riferiscono i media statali cinesi. "Le forti piogge hanno ucciso almeno 11 persone, 27 sono disperse", ha dichiarato l'emittente statale CCTV.

La Cina ha schierato elicotteri militari per consegnare rifornimenti ai passeggeri dei treni bloccati a Pechino, come hanno riferito i media statali, dopo che una tempesta di pioggia ha creato scompiglio nella capitale.

Il tifone Doksuri, infatti, ha colpito la Cina venerdì scorso, quando si è abbattuto in particolare sulla la provincia meridionale del Fujian dopo aver attraversato le Filippine.

Il presidente cinese Xi Jinping ha assicurato che sarà messo in campo "ogni sforzo" per portare in salvo "quanti sono dispersi o intrappolati". Lo ha reso noto la tv di Stato Cctv. La pioggia, la più intensa registrata nella capitale negli ultimi anni, ha interessato piu' di 44mila persone e ha costretto ad evacuarne circa 127mila.