AGI - Almeno una persona è stata uccisa e dieci sono state ferite dopo che un missile russo ha colpito un edificio residenziale nella città ucraina centrale di Kryvyi Rig, la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha detto il ministro dell'Interno di Kiev, Igor Klymenko.

"I russi hanno colpito la città con due missili", ha detto Klymenko, aggiungendo che "il secondo missile ha distrutto sezioni situate tra il quarto e il nono piano di un edificio residenziale". "Una persona è stata uccisa e 10 persone hanno cercato assistenza medica. Potrebbero esserci persone sotto le macerie", ha aggiunto.

Lattacco a Kharkiv

Nell'attacco di questa notte a Kharkiv, un missile russo ha colpito un magazzino e una persona è rimasta ferita. A darne notizia, Ukrinform. Secondo quanto riporta il media, Dmytro Chubenko, portavoce dell'ufficio del procuratore regionale, ha reso noto che alla mezzanotte scorsa missili S-300 sono stati lanciati dagli occupanti russi dal territorio di Belgorod.

Il magazzino colpito è nel distretto di Novobavarskyi, e l'esplosione ha ferito un uomo e fatto divampare un incendio. Nel villaggio di Velykyi Burluk, un altro missile ha centrato una abitazione, ma non si registrano vittime.

Allarme aereo a Kiev

Un allarme antiaereo è scattato questa notte a Kiev e in altre regioni dell'Ucraina. Sirene si sono sentite nel Domnetsk, a Zaporizhzhia, Kherson, Kharkiv e Kiev.

Zelensky: "bombardati dagli occupanti, continuano a terrorizzare città e persone pacifiche"

"Le regioni dell'Ucraina vengono bombardate dagli occupanti, che continuano a terrorizzare città e persone pacifiche. Kryvyi Rih. Kherson. Sono stati colpiti edifici residenziali, un edificio universitario, un incrocio stradale. Purtroppo ci sono morti e feriti. Potrebbero esserci persone sotto le macerie. Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso i loro cari a causa del terrore russo". Lo dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha pubblicato un video sui suoi canali di social media dalla scena dell'attacco a Kryvyi Rih.

"I soccorritori e tutti i servizi necessari sono sul terreno e stanno lavorando. Stiamo cercando di salvare quante più persone possibile. Negli ultimi giorni, il nemico ha attaccato ostinatamente città, centri urbani, bombardando civili e abitazioni. Ma questo terrore non ci spaventerà né ci spezzerà. Stiamo lavorando e salvando la nostra gente", ha aggiunto.

Blinken: "La Russia non resterà impunita"

"Se noi permettessimo alla Russia, dopo quello che sta facendo in Ucraina, di cavarsela con l'impunità, si aprirebbe il vaso di Pandora e ogni aspirante aggressore nel mondo direbbe, bene, se non è successo niente a loro, non succederà niente neanche a me". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken, rispondendo a una domanda su come potrebbe finire la guerra e cosa rischia la Russia.

"Questo - ha aggiunto - è il motivo per cui mezzo mondo, dall'Australia al Giappone alla Corea del Sud, molti altri Paesi capiscono che in gioco non ci sono soltanto l'Ucraina e gli ucraini, ma tutti quanti".