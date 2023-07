Piogge torrenziali a Pechino, scatta l'allerta inondazioni

AGI - Due persone sono morte a Pechino a causa delle piogge torrenziali che stanno colpendo la regione da venerdì scorso. Lo hanno riferito i media statali. I servizi di soccorso hanno trovato due corpi nei corsi d'acqua nel distretto di Mentougou, secondo il quotidiano People's Daily.

Le autorità hanno posto la capitale cinese in allerta per inondazioni. Gran parte della periferia di Pechino "è ad alto rischio di crolli, frane e smottamenti", secondo l'allerta delle autorità, che hanno anche emesso un allarme rosso per allagamenti.

Le forti piogge sono una conseguenza del ciclone Doksuri, che ha ucciso almeno sei persone nelle Filippine. Secondo il servizio meteorologico della capitale, 170,9 millimetri d'acqua sono caduti su Pechino in 40 ore tra sabato sera e oggi, si tratta della piovosità media per un intero mese a luglio.