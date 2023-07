AGI - Migliaia in coda lungo l’Hudson river, sotto i trentotto gradi di un sole che sembrava più vicino del solito. La portaerei della Seconda guerra mondiale Intrepid continua a essere la vera attrazione per i milioni di turisti che visitano New York.

Il museo di storia marittima e militare americana sul Pier 86, il molo sulla 46ª Street, nella West Side di Manhattan, anche in questi giorni di caldo infernale non ferma i visitatori e conferma un successo da record.

A migliaia hanno aspettato in coda per visitare la vecchia portaerei e le altre “star” del museo, dal sottomarino Growler al Concorde, dal ricognitore supersonico Lockheed al caccia F-4, lo Space Shuttle, la riproduzione di un biplano della Prima guerra mondiale e gli storici elicotteri Cobra usati in molte guerre, dal Vietnam all’operazione Desert Storm, in Iraq, negli anni ‘90.

Gli adulti pagano 36 dollari, i bambini da 5 a 12 anni 26. Fondato nell’82, il museo è riaperto al pubblico nel 2008. Sette anni prima, nel settembre 2001, l’Intrepid fece da quartier generale dell’Fbi per le prime indagini sugli attentati terroristici alle Torri gemelle.