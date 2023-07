Il 'tradimento' del parlamentare ucraino in vacanza alle Maldive

AGI - Volodymyr Zelensky ha denunciato il "tradimento" di un parlamentare recentemente avvistato in vacanza in un hotel di lusso alle Maldive. Il leader ucraino è apparso visibilmente infastidito per la vicenda visto che ha sempre ribadito il dovere dei leader politici di dare l'esempio mentre è in corso la guerra contro la Russia.

Secondo il sito web Slidstvo.info, a metà luglio Yuri Aristov, deputato 48enne del partito "Servo del popolo" del presidente, è stato avvistato in un hotel a cinque stelle nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.

In seguito alle rivelazioni della stampa, martedì David Arakhamia, presidente del gruppo presidenziale in parlamento, ha dichiarato in un comunicato di aver chiesto la "sospensione immediata" del deputato dal suo gruppo parlamentare. "Ho chiesto tutti i documenti relativi ai viaggi di lavoro e la verifica di tutte le informazioni", ha dichiarato.

Il presidente del Parlamento ucraino, Ruslan Stefantchuk, ha rivelato di aver ricevuto una lettera di dimissioni da Aristov, che è anche vicepresidente della commissione parlamentare responsabile per la sicurezza nazionale, la difesa e l'intelligence. Una commissione che svolge un ruolo altamente strategico.

"Il tutto sarà valutato durante la prossima sessione plenaria" del Parlamento, ha sottolineato, senza fornire ulteriori dettagli. In Ucraina è necessario un voto del Parlamento per rimuovere un deputato eletto dal suo incarico. Il Presidente Zelensky ha fatto esplicito riferimento alla vicenda affermando che preferire "isole e località balneari in tempo di guerra" "è un tradimento dei principi dello Stato".

"Qualsiasi tradimento interno, qualsiasi 'spiaggia' o qualsiasi arricchimento personale invece di (difendere) gli interessi dell'Ucraina provocherà come minimo rabbia", ha martellato nel suo discorso quotidiano, con lo sguardo torvo. "Dovete lavorare in Ucraina e per gli interessi del popolo ucraino", ha ammonito i parlamentari, i funzionari pubblici e gli altri dipendenti statali.