L'anello del rapper Tupac venduto all'asta per oltre un milione di dollari 

AGI - Un anello a forma di corona, disegnato e indossato dalla leggenda del rap californiano Tupac Shakur poco prima del suo assassinio nel 1996, è stato venduto per più di un milione di dollari all'asta dedicata ad articoli del mondo hip-hop organizzata da Sotheby's. Il gioiello d'oro, ornato di rubini e diamanti, è ora l'oggetto legato a questo genere musicale più costoso mai acquistato in una vendita di questo tipo.

L'anello proveniva dalla collezione personale di Yaasmyn Fula, amica intima dell'artista e madre di un altro rapper, Yaki Kadafi, che con Tupac aveva fondato il gruppo Outlawz. Anche lui è stato assassinato poche settimane dopo il suo amico d'infanzia.

Tupac's iconic ring, worn during his last public appearance before his death, is estimated to sell for up to $300,000. pic.twitter.com/2kXMw8S1VA