AGI - Oussama Atar (ritenuto morto in combattimento in Siria), Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam (già condannato all'ergastolo per gli attentati della notte del Bataclan il 13 novembre 2015 a Parigi), Ali El Haddad Asufi e Bilal El Makhoukhi sono stati dichiarati "colpevoli" di omicidio terroristico nel processo per gli attentati a Bruxelles del 22 marzo 2016.

Sofien Ayari, Hervé Bayingana Muhirwa e Smail Farisi sono stati assolti dall'accusa di omicidi terroristici.

La presidente della Corte d'Assise, Laurence Massart, ha letto a perdifiato le 287 domande di colpevolezza nei confronti degli otto imputati. Nelle sue motivazioni, la giuria ha sottolineato "l'orrore della scena" dopo le espolosioni avvenute all'aeroporto di Bruxelles e alla stazione metropolitana di Maelbeek.

Il bilancio delle vittime del massacro del 22 marzo 2016 è stato di 32 vittime (a cui si aggiungono altri quattro decessi avvenuti negli anni dopo gli attentati).