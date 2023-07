AGI - Quando in Spagna è stato scrutinato circa un terzo delle schede elettorale, si profila un risultato meno scontato del previsto. Il 33% dei voti assegna un pareggio tecnico con 131 seggi ciascuno a Psoe e PP; mentre i sondaggi attribuivano una netta vittoria al Partito popolare.

In particolare un sondaggio di Mediaset Espana, diffuso quando i seggi nella parte continentale della Spagna un'ora prima dell'inizio degli scrutini, dava al PP la vittoria, e all'alleanza di destra la maggioranza assoluta.

Un altro sondaggio, quello di RTVE (la tv pubblica), dipinge uno scenario diverso, in cui la maggioranza non è assicurata neanche dall'alleanza con la destra estrema di Vox. Secondo i dati RTVE, basati sul sondaggio condotto da Sigma Due, la somma delle destre è stimata tra 169 e 177 seggi, con 145-150 per il PP e 24-27 per Vox.

© AFP

Secondo questo sondaggio, la sinistra è ancora più lontana dalla maggioranza assoluta: il PSOE otterrebbe tra i 113 e i 118 seggi e Sumar tra i 28 e i 31 seggi. Il sondaggio GAD3 per Mediaset dà alla destra la maggioranza assoluta con 181 deputati, di cui 150 per il PP e 31 per Vox.