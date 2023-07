Barbie sbanca al botteghino NordAmerica

AGI - Preceduto da un battage pubblicitario senza precedenti, Barbie, interpretato dagli attori Margot Robbie e Ryan Gosling, ha già portato quasi 155 milioni di dollari d'incasso ai cinema americani e canadesi nel fine settimana. Lo ha reso noto Warner Bros.

L'opera di Greta Gerwig ha battuto l'altro grande film lanciato in questo weekend, Oppenheimer, altro blockbuster dell'estate uscito lo stesso giorno.

© AFP Il cast del film

Il lungometraggio di Christopher Nolan, che racconta la realizzazione della bomba atomica e traccia il profilo a tutto tondo del suo ideatore, ha incassato 80,5 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada, secondo miglior incasso dall'inizio dell'anno in Nord America.

I due attesissimi film dovrebbero consentire ai cinema negli Stati Uniti e in Canada di totalizzare i loro migliori incassi in un fine settimana dalla pandemia di Covid-19, pandemia che ha inferto un duro colpo ai cinema, secondo i siti specializzati The Hollywood Reporter e Deadline.