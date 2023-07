Il principe George compie 10 anni (ma la foto non è di mamma Kate)

AGI - Lo sguardo diritto all'obiettivo, il sorriso aperto e coinvolgente, seduto sugli scalini del castello di Windsor: il principe George, terzo nella linea di successione al trono britannico, ha compiuto 10 anni e il Palazzo, come di consueto, ha diffuso una foto per celebrare l'evento. Ma rompendo con la tradizione, a scattare il ritratto stavolta non è stata la madre, la principessa Kate, appassionata fotografa ma dilettante, ma un professionista.

Il primogenito dei principi di Galles, William e Catherine, è stato ritratto dalla fotografa inglese Millie Pilkington, la stessa che aveva firmato l'immagine distribuita il 23 aprile in occasione del compleanno del fratellino, il principe Louis. Camicia a quadri e pantaloni lunghi, George, nella foto scattata all'inizio del mese, è in vacanza dopo il suo primo anno alla Lambrook School, l'istituto nella contea di Berkshire, dove i tre fratelli hanno fatto il loro debutto a settembre dopo che la famiglia alla fine della scorsa estate si è trasferita a Windsor, la tenuta reale nella cittadina omonima a una quarantina di chilometri da Londra.

Nella foto il giovane principe ha una posa adulta e ricorda molto suo padre, William, e in qualche modo anche il nonno, re Carlo III. William e Kate hanno anche pubblicato la foto sul loro canale Instagram ufficiale, accompagnandola con calorosi auguri di compleanno al loro figlio maggiore. Secondo il libro dello storico reale Robert Lacey, Battle of Brothers, George ha appreso del ruolo che ha ereditato intorno al suo settimo compleanno, nell'estate del 2020, quando - scrive Lacey - "i suoi genitori sono entrati più nel dettaglio di ciò che significherà la vita di 'servizio e dovere' del piccolo principe in futuro".

E nell'anno appena trascorso il principe George ha avuto il primo assaggio di ciò che questo significa veramente: sedeva in prima fila, ai funerali di Stato della nonna, la regina Elisabetta, ed era paggio d'onore all'incoronazione; e il giovane si è comportato perfettamente in due momenti cruciali della storia. Il giovane principe appare meno chiassoso del fratellino (che attira naturalmente l'occhio delle telecamere, perchè spesso incontenibile), e anche meno sicuro di sua sorella, Charlotte.

Ma stando a una fonte al Daily Mail, "George si è trasformato in un ragazzino sicuro di sé e ama incontrare nuove persone. Non si innervosisce in pubblico e sta già mostrando le doti per diventare grande leader". William e Kate lo stanno introducendo alla vita pubblica, spesso portandolo con sè agli incontri sportivi. E infatti il principe, che è nato il 22 luglio 2013 al St Mary's Hospital di Londra, era domenica scorsa con i genitori e la sorellina Charlotte, che ha 8 anni, nel palco reale di Wimbledon per assistere alla finale tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.