AGI - In Grecia il caldo non dà tregua. Il fine settimana, che cittadini e turisti si apprestano a vivere, potrebbe essere il più caldo degli ultimi 50 anni per il mese di luglio. Per questo i rappresentanti del governo hanno consigliato alle persone di lavorare da casa ove possibile e di non avventurarsi inutilmente all'esterno.

Le temperature eccezionali significano anche che i principali siti turistici saranno chiusi durante la parte più calda della giornata. "Questo fine settimana rischia di essere il più caldo registrato a luglio negli ultimi 50 anni", ha detto Panagiotis Giannopoulos, meteorologo dell'emittente statale ERT. "Atene avrà temperature superiori a 40 gradi per sei o sette giorni, fino alla fine del mese". L'Acropoli di Atene e altre attrazioni architettoniche saranno chiuse durante le ore più bollenti.

La regione centrale della Tessaglia potrebbe toccare i 45 gradi. Yannis Kallianos, meteorologo dell'emittente privata Mega, ha parlato di una "ondata di caldo interminabile e potente". "Secondo le ultime previsioni, l'ondata di calore potrebbe durare fino a giovedì o venerdì prossimo", ha avvertito, aggiungendo che anche i forti venti settentrionali potrebbero innescare incendi. Le autorità, nel frattempo, hanno riferito che i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare 79 roghi boschivi in tutto il paese, con il loro portavoce Vassilios Vathrakoyannis che ha affermato che la Grecia sarebbe stata in stato di allerta per tutto il fine settimana.