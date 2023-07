Harry e Meghan volevano tornare in Usa con Biden, ma lo staff disse 'no'

AGI - All'indomani dei funerali della regina Elisabetta II, Harry e Meghan chiesero se potevano tornare in Usa con Joe Biden sull'Air Force One: domandarono allo staff della Casa Bianca se potevano imbarcarsi con il presidente e la First Lady ma la richiesta fu respinta al mittente, gentilmente ma senza alcuna esitazione. Il pettegolezzo è stato rivelato dal Daily Mail e (per ora) non è stato smentito.

Il tabloid non è mai stato tenero con la coppia, che del resto ha ingaggiato una dura battaglia, anche nei tribunali, contro la stampa scandalistica britannica. Ma l'aneddoto è sicuramente gustoso e alimenta il sospetto che i duchi volessero una passerella privilegiata -con tanto di imbarco sulla scaletta del Boeing 747 sotto gli occhi del mondo- in un momento in cui i dissapori con la Famiglia reale erano al culmine. Pare comunque che alla Casa Bianca non ci abbiano pensato due volte nel respingere al mittente la richiesta. "Avrebbe causato un tale trambusto", ha raccontato una fonte, e inoltre "reso tesi le relazioni con il Palazzo e il nuovo re".

In quei giorni i rapporti tra i duchi e la Famiglia reale erano ai minimi. I Sussex erano arrivati in Europa alcuni giorni prima per altri impegni e la notizia della morte della nonna del principe, per quanto in qualche modo attesa considerata l'età avanzata della regina, li colse di sorpresa. Tra l'altro nelle ore convulse seguite alla sua morte, i rapporti tra Harry e la sua famiglia precipitarono ulteriormente, aggravati dal fatto che lui si sentì escluso dalla cerchia più ristretta, considerato che fu informato del decesso non in tempo perché arrivasse a Balmoral per vederla ancora in vita.

Nei giorni successivi alla sua morte, prima del funerale, i duchi vollero salutare quanti erano all'esterno del castello di Windsor, in lutto, e fecero la famosa passeggiata nel parco fino ai cancelli, insieme ai cognati, il principe William e la moglie Kate. I rapporti tra le due coppie erano già ai minimi termini e più tardi Kate fece filtrare che quella camminata era stata "una delle cose più difficili" a cui abbia mai preso parte. Come che sia, la coppia probabilmente tornò in Usa subito dopo i funerali, con mezzi propri, insieme a tutto il suo entourage e agli uomini della sicurezza.

Comunque sia andata, i rapporti tra i Sussex e i Biden sono sempre stati ottimi. Joe e Jill Biden parteciparono insieme agli Invictus Games in Canada nel 2017 e la First Lady ai Giochi del 2016 in Florida. Non solo. All'indomani dell'ormai famosa intervista dei Sussex a Oprah Winfrey, nel marzo 2021, Jill Biden indossò un abito Oscar de la Renta con un motivo di limoni che somigliava in maniera sorprendente a un vestito indossato da Meghan per un evento di Spotify, qualche settimana prima; e quello fu da alcuni considerato un segnale di incoraggiamento e solidarietà con la duchessa. Un gesto così gradito a Meghan che pare fece subito recapitare un cesto di limoni alla First Lady.