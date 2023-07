Caldo infernale in Europa. Temperature record fino a 48 gradi

AGI - L'ondata di caldo che ha colpito l'emisfero settentrionale è proseguita con incendi in Grecia e negli Stati Uniti e una possibile temperatura record per l'Europa continentale sulle isole italiane di Sardegna e Sicilia.

Le autorità sanitarie hanno emesso allarmi per il caldo negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, ricordando alle persone di rimanere idratate e di proteggersi dal sole, in un'ulteriore dimostrazione degli effetti diretti del riscaldamento globale.

L'Europa, il continente che si riscalda più rapidamente al mondo, potrebbe registrare temperature record sulle isole italiane di Sicilia e Sardegna, dove l'agenzia spaziale europea prevede fino a 48C. Attualmente, la temperatura record sulla terraferma è di 48,8 C registrata in Sicilia nel 2021, come ha confermato lunedì l'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite. "Questo record potrebbe essere superato nei prossimi giorni", ha avvertito l'agenzia spaziale europea.