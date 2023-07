Guai per l'attrice francese Isabelle Adjani, accusata di riciclaggio

AGI - Guai in vista per la celebre attrice francese Isabelle Adjani che, il prossimo 19 ottobre, dovrà rispondere in tribunale di evasione fiscale e riciclaggio. Lo comunicano fonti giudiziari francesi secondo cui la Adjani avrebbe frodato il fisco "in diversi modi nel 2013, 2016 e 2017".

Secondo la fonte, l'attrice avrebbe, tra l'altro, "nascosto" una donazione di due milioni di euro facendola passare per un prestito e avrebbe utilizzato un domicilio fittizio, in Portogallo, "per evadere 236.000 euro di tasse sul reddito". Adjani dovrà anche rispondere all'accusa di aver riciclato denaro nel 2014, facendo transitare somme di denaro grazie a una società offshore, tra gli Stati Uniti e il Portogallo.

Isabelle Adjani, due volte candidata agli Oscar e con cinque César nel suo palmarés, è considerata un'icona francese, senza dubbio uno dei volti del Cinéma d'Oltralpe più conosciuti nel mondo.