AGI - La Russia ha annunciato la sospensione dell'accordo per l'esportazione di grano attraverso il Mar Nero dai porti ucraini, dopo aver constatato che gli impegni con la parte russa non sono stati rispettati. "L'accordo sul grano è sospeso", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che "la Russia ha informato ufficialmente le parti turca e ucraina, cosi' come il Segretariato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite".

E la decisione è definitiva, ha reso noto l'agenzia Tass, citando un alto funzionario di Mosca all'Onu. Secondo il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, la mossa si ripercuoterà su milioni di persone che ne "pagheranno il prezzo".

Zelensky: "Export anche senza la Russia"

L'Ucraina è pronta a mantenere le sue esportazioni di cereali anche senza la Russia. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky. "Anche senza la Russia, tutto deve essere fatto perché possiamo utilizzare questo corridoio per le esportazioni nel Mar Nero. Non abbiamo paura". La dichiarazione è stata riportata dal suo portavoce Serguii Nykyforov su Facebook.

Erdogan: "Parlerò con Putin"

"Parlerò con Putin per Il rinnovo dell'accordo sul grano". Non ha perso le speranze di rinnovare l'intesa tra Russia e Ucraina il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la cui mediazione fu essenziale un anno fa per giungere all'accordo scaduto oggi, che ha permesso in quest'anno il passaggio di 36 tonnellate di grano e fertilizzanti ucraini bloccati dalla guerra.

"Ci impegniamo affinché il conflitto tra Russia e Ucraina non spiani la strada - ulteriori drammi. Ripeto che la pace non ha perdenti. Lo scorso anno un grande successo è stato raggiunto con la conclusione dell'accordo che ha permesso il passaggio di più di 33 milioni di tonnellate di grano. Un accordo che ha allontanato la prospettiva di una crisi alimentare e per cui ringrazio ancora tutte le parti. Parlerò con Putin prima e poi lo aspetto in Turchia ad agosto", ha detto Erdogan stamane

Cosa dice l'intesa

Il portavoce del Cremlino si riferisce alla riconnessione della banca agricola russa, Rosselkhozbank, allo SWIFT, alla revoca delle sanzioni sui pezzi di ricambio per le macchine agricole, allo sblocco della logistica dei trasporti e delle assicurazioni, allo sblocco dei beni e alla ripresa del gasdotto per l'ammoniaca Togliatti-OdesSa, esploso il 5 giugno. Queste aspirazioni russe sono contenute in un memorandum firmato tra la Russia e le Nazioni Unite, che Mosca considera vincolante per l'attuazione dell'accordo sui cereali.

"In pratica, gli accordi sul Mar Nero sono scaduti oggi. Purtroppo, la parte dell'accordo sul Mar Nero che riguarda la Russia non è stata rispettata. Pertanto, (l'accordo) perde la sua forza", ha spiegato.

Formalmente, l'intesa è in vigore fino alla mezzanotte di oggi ora di Mosca (le 23 italiane) ma sabato l'ultima nave con cibo ucraino ha lasciato Odessa, mentre nuove navi non sono entrate nel Mar Nero dal 27 giugno.

Chi ha firmato l'accordo

L'iniziativa del Mar Nero è stata firmata dai rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e ONU 22 luglio 2022. Dal 18 marzo 2023 Mosca ha esteso l'accordo per 60 giorni - fino al 18 maggio, e poi - fino al 17 luglio.

Pochi giorni prima della scadenza dell'accordo, il 13 luglio, il presidente Vladimir Putin ha detto che nulla era stato fatto per la Russia come parte dell'accordo sul grano, era un gioco a senso unico. Ma Mosca ha volontariamente esteso questo documento "molte volte".

Borrell: "Mosca usa la fame come un'arma"

"Mi rammarica dire che oggi la Russia ha rifiutato di prorogare quest'accordo ed è qualcosa di molto serio che creerà molti problemi a tante persone nel mondo. D parte nostra faremo tutto quello che possiamo con le nostre corsie di solidarietà per rendere accessibile il grano ucraino alle persone che ne hanno bisogno". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al vertice Ue-Celac. "Io incolpo la Russia per questa scelta, quella di usare la fame delle persone come arma", ha aggiunto.

Sunak: "Deludente"

Per il premier britannico Rishi Sunak, "la marcia indietro di Mosca dall'accordo sull'esportazione del grano ucraino attraverso il Mar Nero è "deludente". Mosca "rubera' a milioni di persone l'accesso al grano vitale", ha sottolineato il primo ministro inglese.